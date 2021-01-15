Корпоративные новости на «Ъ FM»

С начала года бумаги TCS Group подорожали на 38%. Рыночная капитализация компании в пятницу пробивала отметку $9 млрд. Котировки поднялись до рекордного уровня на прогнозах BCS о том, что акции ТCS Group могут быть включены в индекс MSCI Russia Standard, и это вызовет приток инвестиций. Sber CIB повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок TCS Group с $40 до $46,5 за штуку. Рекомендация «покупать» для этих бумаг была подтверждена аналитиками.

На космодроме Восточный началось создание аэропорта. По планам, он должен стать международным. Государственный контракт на строительство объекта был заключен в декабре. Единственным исполнителем станет акционерное общество «Крокус».

В России продали рекордное количество автомобилей Rolls-Royce с 1910-го года. В компании говорят о «новом историческом рекорде в России: продажи марки достигли абсолютных значений». По итогам прошлого года клиенты приобрели более двухсот автомобилей. В европейском отделении заявили, что гордятся таким результатом, «особенно в текущие непростые времена».