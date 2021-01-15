Сити-менеджеру выдали авансом

Депутаты горсовета Уфы сегодня единогласно проголосовали за кандидатуру Сергея Грекова на должность главы администрации Уфы. Господин Греков возглавил мэрию в середине декабря прошлого года в статусе исполняющего обязанности. Анонсируя общие черты своей программы, сити-менеджер заявил, что «готов взять на себя ответственность за будущее уфимцев». Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил депутатов за единодушие, поручил Сергею Грекову стать «полевым главой города» и отметил, что «единогласное голосование — это аванс, который Сергей Греков должен будет отработать со своей большой командой».

Депутаты горсовета Уфы сегодня утвердили Сергея Грекова в должности главы администрации города. За его кандидатуру единогласно проголосовали все 32 депутата, присутствовавшие на внеочередном заседании совета. Таким образом, за его конкурентов, которых конкурсная комиссия допустила до финаьной процедуры — начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Уфы Артура Гафарова и заместителя управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО» Алексея Слепнева — депутаты не голосовали.

Изначально на кресло сити-менеджера Уфы, которое стало вакантно после смерти в октябре 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом, Ульфата Мустафина, претендовали 11 кандидатов. Впрочем, конкурсная комиссия, председателем которой был руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, по результатам проверки заявлений, допустила до экзамена на знание законодательства и собеседование пятерых, а после оценки программ кандидатов их осталось трое.

Александр Сидякин, присутствовавший на заседании, сообщил депутатам, что господин Греков получил от конкурсной комиссии 60 баллов, в то время как Артур Гафаров — 53 балла, а Алексей Слепнев — 51 балл.

Сергей Греков, выступая перед депутатами, заметно волновался. Он сообщил, что имеет представление о задачах, которые ему предстоит решить. «Нужна четкая понятная дорожная карта развития города. Нам жизненно важно представлять контуры того, каким должен быть город через 20 лет»,— отметил господин Греков. Он упомянул о необходимости диалога власти с общественностью и бизнесом, а также о том, что власть должна быть открытой. По словам Сергея Грекова, администрация должна развивать интеллектуальную, креативную, несырьевую экономику, сделать так, чтобы молодые люди не уезжали из Уфы. «Я готов взять на себя ответственность за будущее уфимцев», — заявил он.

Депутат Павел Васильев спросил у сити-менеджера, как мэрия намерена решить проблему со стоимостью отопления для населения, которая заметно выросла за последний месяц, чем вызвала шквал негодования со стороны горожан. «Мы должны дойти до каждого дома, до каждой квартиры, до каждого жителя и разобраться в ситуации»,— ответил господин Греков.

Депутата Андрея Борисова интересовало, как городская мэрия решает «ощутимый для горожан вопрос» автомобильных пробок перед Бельским мостом в результате начатых ремонтных работ на развязке, связывающей проспект Юлаева с улицами Валиди и Сочинской. «Ситуация с развязкой стала для нашей команды своеобразным экзаменом,— признался сити-менеджер. — У нас было несколько вариантов решений, и мы до последнего дня определялись, на каком варианте нам остановиться. Мы взяли на себя ответственность и увидели, что в течение этой недели мы приняли правильное решение».

Присутствовавший на заседании горсовета Радий Хабиров поблагодарил депутатов за консолидированное решение. «Единогласное голосование — это аванс, который Сергей Греков должен будет отработать со своей большой командой»,— отметил глава. Он подчеркнул важность сохранения сформированного состава администрации. «Я бы очень не хотел, чтобы какие-то серьезные перетряски были в аппарате»,— сообщил Радий Хабиров, призвав нового градоначальника работать с людьми «очень аккуратно», но при этом «навязывать» им свои решения.

Новый сити-менеджер, по словам главы, к 2024 году должен решить ряд застарелых, хронических проблем Уфы, включая ситуацию с начислением платежей за отопление. «Ваш ответ по БашРТС меня лично очень не удовлетворил»,— обратился Радий Хабиров к Сергею Грекову. Господин Хабиров призвал Сергея Грекова стать «полевым главой города». «Паркетный глава города не нужен»,— отметил господин Хабиров.

«Мы хотели найти человека, который в Уфу бы пришел в долгую. Не мышковать, не решать какие-то свои проблемы. Чтобы серьезный, ответственный, умеющий человек пришел. Я очень надеюсь, что такого человека мы нашли»,— заключил Радий Хабиров, добавив, что уфимцы — люди очень благодарные, но требовательные, поэтому, отметил он, «мы должны озираться» на справедливую критику.

После окончания заседания Сергей Греков вышел на пресс-подход к журналистам. Отвечая на вопрос Ъ по поводу циркулирующих слухов о кандидатах на должность его заместителей, сити-менеджер пообещал «попозже вернуться к этому вопросу». «Сегодня я работаю с теми заместителями, которые есть»,— заявил господин Греков.

Согласно устава Уфы глава администрации назначается на должность на срок действия текущего состава городского совета, но не менее, чем на два года. Таким образом, следующий конкурс на должность сити-менеджера Уфы должен состояться не ранее 2023 года.

Булат Баширов, Влада Шипилова