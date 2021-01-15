На Елагином острове начали заливку катка на 6 тыс. кв. метров

В ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове с наступлением устойчивых морозов началась заливка ледяного покрытия площадью 6 тыс. кв. м. Каток откроется на Большой площади и будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Как сообщили в комитете по культуре Петербурга, работа естественного катка на Елагином острове будет зависеть от погодных условий. Туда не будут пускать при плюсовых температурах, а также в дождь, снегопад и метель. Восполнение льда осуществляется каждую ночь, проходит от 3 до 7 заливов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в начале декабря 2020 года вход на Елагин остров стал платным по пятницам.