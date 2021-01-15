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В России отзывают 21,6 тыс. автомобилей BMW

Компания BMW отзывает в России 21,6 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся BMW 3-Series Sedan (E90), Touring (E91), Coupe (E92), Cabrio (F93), проданных с ноября 2004 года по декабрь 2012 года. У этих машин выявлены проблемы с проводкой.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное со временем ухудшение состояния штекерного соединения жгута проводов, идущего к выходному каскаду вентилятора. В редких случаях это может вести к перегреву и последующему короткому замыканию или оплавлению на вставном контакте. В очень редких случаях это может привести к возгоранию, даже на транспортном средстве с заглушенным двигателем», — отметили в Росстандарте.

Для устранения проблем официальные дилеры BMW проведут проверку и доработку штекерного соединения на выходном каскаде вентилятора, а если понадобится, то заменят выходной каскад. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

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