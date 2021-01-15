Ленинский район Ульяновска остается лидером по уровню заражений COVID-19

В процентном соотношении общего количество заражений COVID-19, зафиксированных с начала пандемии, от численности районов Ленинский район Ульяновска остается лидером. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в районе за сутки добавился еще 51 случай, всего с начала пандемии зарегистрировано 5945 случаев заражений – это 5,4% от численности населения района.

В Железнодорожном районе областного центра уровень заражений составляет 4,01% (3012 тыс. случаев, суточный прирост – 21 случай), в Заволжском – 3,18% (7050 случаев, прирост – 25). Менее всего – в Засвияжском районе Ульяновска – 3,16% (7166 случаев, прирост – 22). В Димитровграде, по данным ФМБА, общее количество заражений составило 6113 случаев – это 5,39% от численности города, коэффициент распространения инфекции Rt равен 1,79 (заметный рост заражений, еще 10 января Rt снижался до 0,77).

Из районов Ульяновской области наибольший уровень заражений в Карсунском районе – 5,39% от численности района (1279 случаев). В Мелекесском районе этот показатель составляет 4,49% от численности района (1444 случая), в Барышском районе 4,06% от численности района (1531 случай).

Всего в регионе с учетом данных по Димитровграду зарегистрировано с начала пандемии 44468 случаев заражений – 3,62% от численности региона. За последние сутки в статистике смертей от COVID-19 добавилось еще 12 случаев, всего – 499 умерших.

Среди заболевшего трудоспособного населения 21,5% составляют работники промышленных предприятий, 13,8% – работники здравоохранения, 8,6% – работники образовательных учреждений, по 6% – сотрудники продовольственных и непродовольственных магазинов.

Сергей Титов, Ульяновск