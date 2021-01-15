В большинстве районов Ярославской области вырастет плата за детские сады

В большинстве муниципальных районов Ярославской области с февраля произойдет повышение родительской платы за детские сады, сообщили в региональном департаменте образования. В сообщении отмечается, что суммы повышения платы в разных районах отличаются друг от друга.

В среднем рост составит 5 – 6 руб. в день за 12-часовое пребывание ребенка в детском дошкольном учреждении. Самый большой рост платы произойдет в Тутаевском районе, он составит 15%. В Пошехонском районе плата вырастет на 63 коп.

По информации департамент, в некоторых городах и районах области плата за детские сады не будет повышаться. В частности, она не измениться в городах Ярославле и Переславле-Залесском, а также в Ростовском, Ярославском, Борисоглебском, Некрасовском, Гаврилов-Ямском и Любимском районах.

По словам директора департамента Ирины Лободы, на основании закона «Об образовании» родительская плата вносится за присмотр и уход за детьми.

«Это означает, что средства расходуются на питание и хозяйственно-бытовое обслуживание. Повышение размера родительской платы в некоторых районах вызвано не только необходимостью поддерживать хороший уровень питания детей, но и увеличением расходов на соблюдение санитарных профилактических мер. Отмечу, что существующий средний размер родительской платы, даже после повышения, существенно меньше максимального, установленного на территории региона»,– отметила госпожа Лобода.

В департаменте отметили, что малоимущие и многодетные семьи могут воспользоваться мерами адресной поддержки. Социальным кодексом региона установлена компенсация части родительской платы. Компенсацию можно получить если размер среднедушевого дохода в семье не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Для многодетных семей компенсация предусмотрена на зависимо от размера среднедушевого дохода.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в городе Рыбинске с февраля 2021 года произойдет повышение родительской платы за пребывание детей в детском саду на 9% к уровню прошлого года. Директор городского департамента образования Римма Брядовая рассказала, что плата за детские сады выросла в основном из-за роста цен на продукты питания.

«Расчет на продуктовый набор сделан по средним ценам на продукты в городе по результатам мониторинга. Дети находятся целый день в саду, должны питаться полноценно. Остальные средства направляются на инвентарь, моющие средства и средства гигиены»,– уточнила госпожа Брядовая.

По данным администрации Рыбинска, с 1 февраля в городе родительская плата за посещение ребенком дошкольных образовательных учреждений составит 180 руб. в день в группах с 12-часовым пребыванием, 195 руб. в день в группах с круглосуточным пребыванием и 16 руб. в день в группах с кратковременным пребыванием продолжительностью три часа.