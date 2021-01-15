В Петербурге задержали подозреваемых в контрабанде нефтепродуктов на миллиард рублей

Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих подозреваемых в контрабанде крупной партии топочного мазута на сумму более 1 млрд руб. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники 17 декабря сообщала о задержании предпринимательницы и ее помощника, которым вменяли в вину контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере (ст. 226.1 УК РФ) в Эстонию.

В МВД сообщили, что в 2019 году участники преступного сообщества разработали схему вывоза из РФ крупной партии топочного мазута. Для этого от имени подконтрольной фирмы—участницы внешнеэкономической деятельности они подали в таможенные органы документы, которые содержали заведомо недостоверные сведения об экспортируемом товаре. Ирина Волк уточнила, что нефтепродукты были предназначены для реализации в одной из прибалтийских стран.

По данным «Фонтанки», речь шла о 51 тыс. тонн топочного мазута, которые отправляли в Эстонию по морю с мая по июль 2019 года. Стоимость топлива оценивают не менее чем в 1,1 млрд руб. В декларации отправители указывали код «Масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы», в то время как на деле занимались перевозкой топлива. Задержали подозреваемых 17 декабря 2020 года.

Марина Царева, Санкт-Петербург