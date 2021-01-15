Прививка оживит рынок труда

Активная вакцинация от новой коронавирусной инфекции позволит экономике Удмуртии вернуться к «обычному режиму» работы к лету. Первая партия вакцины из 70 тыс. доз для начала массовой вакцинации поступит в регион в начале февраля. Об этом журналистам рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, вакцинация позволит снизить уровень безработицы. Эксперты отмечают, что массовая вакцинация действительно приведет к росту деловой активности, однако важна и работа над созданием новых рабочих мест.

Глава Удмуртии Александр Бречалов считает, что после проведения активной фазы вакцинации от COVID-19 республика сможет вернуться к нормальной жизни. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам вчерашней встречи с президентом России Владимиром Путиным, комментируя тему выросшей в период пандемии безработицы в регионе.

«Ситуация (с заболеваемостью коронавирусом — “Ъ”) не только стабилизировалась, но и начинает потихоньку снижаться. Ко 2 февраля почти 70 тыс. вакцин будет. Если мы активную фазу вакцинации до мая проведем, то можно будет с уверенностью сказать, что практически в обычный режим войдем»,— отметил господин Бречалов.

По его словам, в период пандемии в республике наблюдался рост безработицы, однако в основном в центры занятости обращались жители республики, которые до этого работали неофициально. В период ограничений безработным полагались повышенные выплаты. На пике количество безработных доходило до 26,8 тыс., при этом около 3 тыс. составляла теневая занятость, отметил глава республики. Реализуемые крупные инвестпроекты в территориях опережающего развития потребуют создание новых рабочих мест, сообщил глава республики о планах по развитию рынка труда.

По данным минсоцполитики Удмуртии на 1 декабря 2020 года в республике числилось 17,5 тыс. официально зарегистрированных безработных, что в 2,6 раза больше, чем на ту же дату 2019 года. Уровень безработицы от экономически активного населения на начало декабря составил 2,3%.

13 января оперативный штаб республики сообщил, что 5 442 дозы вакцины от COVID-19 поступило в Удмуртию. Вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) уже привили 910 человек, из них 76 получили второй компонент. В числе получивших вакцину — 12 человек старше 60 лет. Массовая вакцинация ориентировочно начнется в Удмуртии в конце января — начале февраля. В приоритетные категории, которые подлежат скорейшей иммунизации, входят работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, а также лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и люди с хроническими заболеваниями. Также вакцинацию от коронавируса должны пройти работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники, работающие вахтовым методом, волонтеры, работники сферы услуг, а также учащиеся колледжей и вузов старше 18 лет и лица, подлежащие призыву на военную службу. Пока подробностей о том, где и каким образом будет проходить иммунизация, власти республики не сообщали.

Директор института «Цифровая экономика» ИжГТУ Раиль Галиахметов отмечает, что массовая вакцинация от COVID-19, а также тот факт, что уже много переболевших граждан, могут отразиться на уровне деловой активности.

«Экономическая активность внутри страны будет расти, но сдерживающим фактором могут быть ограничения в зарубежных странах, прямые очные переговоры по-прежнему будут недоступны. Деловая активность повлечет за собой улучшение ситуации с занятостью. Конечно, многое будет зависеть от реализации инвестпроектов, в том числе в территориях опережающего развития, а все они предполагают создание новых рабочих мест»,— отметил господин Галиахметов.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, влияние вакцинации от коронавируса на экономику Удмуртии скорее всего проявится в том, что снизится заболеваемость в регионе, в том числе работающих жителей. «Руководителям предприятий не придется ломать голову над тем, кто заменит попавших на больничную койку сотрудников. Однако на снижение уровня безработицы она вряд ли окажет ощутимое воздействие, так как на него больше влияют карантинные ограничения и общая ситуация в экономике Удмуртии. Ведь не секрет, что из-за пандемии коронавируса немало фирм в России прекратило деятельность и уволило работников, и Удмуртия тому не исключение»,— отмечает эксперт.

Для сокращения безработицы у действующих компаний должна возникнуть потребность в расширении штата, в регионе необходимо создавать новые рабочие места, добавил господин Хазанов. Массовая вакцинация на это повлиять не сможет, считает эксперт.

Михаил Красильников