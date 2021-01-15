Сельские школы Ярославской области получили 24 новых автобуса

В Ярославской области приступили к перевозке детей 24 новых школьных автобуса, поступившие в регион накануне нового года по распоряжению правительства России, сообщили в региональном департаменте образования. В сообщении отмечается, что область получила 21 автобус «ПАЗ» вместимостью от 23 до 31 человека и три 11-местных автобуса «ГАЗ».

По словам директора департамента Ирины Лободы, новые автобусы поступили в школы каждого муниципального района.

«Транспорт распределяла специальная комиссия, которая рассматривала потребности конкретных школ и маршрутов. Большинство автобусов заменили транспорт, имеющий значительный технический износ, а четыре автобуса задействованы для сокращения количества рейсов на востребованных маршрутах и открытия новых»,– рассказала госпожа Лобода.

Всего в настоящее время в областном парке школьного автотранспорта имеется 241 автобус. На них осуществляется перевозка более 7,7 тыс. учеников по 461 утвержденному маршруту.

Антон Антонов