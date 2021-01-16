Нижегородская область направит в 2021 году 2,4 миллиарда рублей на «Оздоровление Волги» Нижегородская область направит в 2021 году 2,4 миллиарда рублей на «Оздоровление Волги»

Об этом сегодня заявил начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Дмитрий Парилов, комментируя ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооружений в Выксе.

Их мощность должна составить 19 500 кубометров в сутки. Очистка стоков теперь будет осуществляться в несколько этапов: сначала механическим способом убирается крупный мусор и песок, потом вода проходит нитрификацию, очистку ультрафиолетовыми лампами и пропускается через мелкосетчатые фильтры. Все оборудование автоматизировано. Всего в минувшем году в регионе было построено либо реконструировано 15 объектов по очистке сточных вод. На эти цели было потрачено 3,4 миллиарда рублей.