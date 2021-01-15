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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В строительство курского крематория планируют вложить 240 млн рублей

Московская компания «Авангард» и курская «В последний путь» намерены совместно вложить 240 млн руб. в строительство крематория «Парк памяти» под Курском. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Край». О том, что инвестор для строительство крематория найден, ранее говорил губернатор Роман Старовойт.

Согласно сообщению, крематорий может появиться в деревне Селиховы дворы Курского района. При этом заповедник имени Алехина якобы не возражает против строительства объекта в охранной зоне учреждения.

Какой крематорий открыли в Воронеже — в материале “Ъ-Черноземье”.

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