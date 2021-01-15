В Ярославле на перекрытом проспекте Машиностроителей начался ремонт

В Заволжском районе Ярославля 15 января подрядная организация приступила к ремонту проспекта Машиностроителей, движение по которому на период ремонтных работ ограничено с сегодняшнего дня на один месяц, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что подрядчик начал вскрывать асфальтобетонное покрытие на участке проспекта Машиностроителей, где будет проведен капитальный ремонт коллектора ливневой канализации.

По словам директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, ремонт проспекта будет проводиться в несколько этапов.

«Подрядная организация приступила к реализации первого этапа по замене ливневого коллектора на перекрестке проспекта Машиностроителей с улицей Серго Орджоникидзе. Чтобы избежать образования здесь затора, было принято решение на участке от проспекта Авиаторов до улицы Серго Орджоникидзе сузить дорогу с трех полос до одной и вывести полосу на встречное движение, вследствие чего исключается левый и правый поворот на перекрестке. Также на перекрестке из схемы организации дорожного движения на время производства работ был исключен пешеходный переход. Для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть, подрядная организация установила дополнительные бетонные блоки и ограждения»,— уточнил господин Овчаров, отметив, что для пешеходов организовали временный переход дороги возле улицы Ляпидевского. Здесь для пешеходов установили светофор.

Напомним, что ремонт проспекта Машиностроителей проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы выполняет подрядная организация АО ГК «ЕКС». С подрядчиком заключили контракт на 160,8 млн руб. Окончание работ намечено на август 2021 года. Ранее на проспекте в рамках контракта была проведена модернизация светофорных объектов.

Антон Антонов