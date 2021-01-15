Власти Перми сообщили о корректировках в маршрутах следования трамваев

В администрации Перми внесли итоговые корректировки в маршруты следования трамваев с 16 января, сообщает мэрия в официальном Telegram-канале «Пермь Первая». Изменения коснутся маршрутов трамваев №11, №6, также появится новый трамвайный маршрут №12.

По новому участку путей на ул. Революции будет следовать трамвайный маршрут №11 «Школа №107 – «Пермская ярмарка». После окончания ремонта трамвайных путей на ул. Уральской он вновь будет следовать до микрорайона Висим.

Кроме того, позже по ул. Революции также запустят трамвай №6, который поменяет конечную остановку и станет курсировать по маршруту «станция «Пермь-2» – ОАО «Велта». Благодаря этому жители города смогут совершить поездку с ул. Героев Хасана до железнодорожного вокзала «Пермь-2», существенно сэкономив время: трамвай следует по выделенной линии и не попадает в дорожные заторы. Дата изменения маршрута будет сообщена дополнительно, а с 16 января трамвайный маршрут №6 продолжит работать на прежнем маршруте «Пермь-2 – ОАО «Велта».

Для связи улиц Мира и Ленина в городе начнет курсировать новый трамвайный маршрут №12 «Школа №107 – микрорайон Разгуляй», который компенсирует изменения маршрута №11.

Одновременно с изменениями маршрутов следования впервые внедрят тактовое расписание движения трамваев: маршруты, следующие в одном направлении, будут иметь одинаковую частоту движения. Это позволит исключить ситуации, когда к остановке одновременно приходят два трамвая разных маршрутов, а потом в течение определенного времени нет ни одного вагона. Например, трамваи №11 и №12 будут отправляться с ул. Мира в направлении центра города каждые 5 минут относительно друг друга.

Напомним, завтра – 16 января – в Перми запустят трамваи по новому участку путей на ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Сегодня здесь работает вагон-лаборатория, который обкатывает пути, а завтра, 16 января, по новым путям смогут поехать пассажирские трамваи. По этому участку будут следовать два трамвайных маршрута — №11 (Школа №107 — микрорайон Висим) и №6 (станция «Пермь-2» — ОАО «Велта»).