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Почти 1,7 тысяч нарушений при расследовании уголовных дел выявили в Удмуртии

В 2020 году прокуроры Удмуртии выявили 1,65 тыс. нарушений, допущенных дознавателями в ходе расследования уголовных дел. Из них 1,68 тыс. совершили дознаватели полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Основная часть нарушений связана с незаконным приостановлением расследования. В прошлом году прокуроры отменили 789 таких решений или 46,8% от всех. В ходе надзора в органы дознания было внесено 61 представление об устранении нарушений закона, все они исполнены. Кроме того, 78 уголовных дел были возвращены дознавателям для дополнительного расследования или пересоставления обвинительного акта.

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