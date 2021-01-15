Почти 1,7 тысяч нарушений при расследовании уголовных дел выявили в Удмуртии

В 2020 году прокуроры Удмуртии выявили 1,65 тыс. нарушений, допущенных дознавателями в ходе расследования уголовных дел. Из них 1,68 тыс. совершили дознаватели полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Основная часть нарушений связана с незаконным приостановлением расследования. В прошлом году прокуроры отменили 789 таких решений или 46,8% от всех. В ходе надзора в органы дознания было внесено 61 представление об устранении нарушений закона, все они исполнены. Кроме того, 78 уголовных дел были возвращены дознавателям для дополнительного расследования или пересоставления обвинительного акта.