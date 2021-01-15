Здание отеля Ibis Stadium в Нижнем Новгороде снято с продажи

Нижегородский предприниматель и отельер Дмитрий Володин пока отказался от планов продать здание отеля Ibis Stadium на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде рядом со стадионом «Нижний Новгород». На данный момент на объекте идет ремонт: закрыт внешний контур здания, облицован фасад, подведены коммуникации, ведутся внутренние отделочные работы. Все работы в здании, которое строилось под отель, бизнесмен сейчас выполняет за собственный счет, рассказал он “Ъ-Приволжье”. Дмитрий Володин пояснил, что на данный момент у него нет необходимости продавать объект. Он добавил, что с назначением здания пока не определился.

Напомним, объявление о продаже недостроенного отеля Ibis Stadium появилось в январе 2019 года. Здание высотой 12 этажей и площадью 18,33 тыс. кв. м продавалось за 415 млн руб. Построить отель, который расположен недалеко от стадиона «Нижний Новгород», ООО «Весенние инвестиции» (бенефициар Дмитрий Володин) планировало к чемпионату мира по футболу. По проекту в нем предполагалось разместить 302 номера, рассчитанные на 1 тыс. проживающих, административные, технические помещения и рестораны площадью 7,65 тыс. кв. м, конгресс-холл на 1,5 тыс. кв. м, крытую автостоянку на 300 мест, открытую автостоянку на 78 мест. Здание расположено на земельном участке площадью 1,16 га, который находится в долгосрочной аренде.

Александра Викулова