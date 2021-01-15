Суд отказался прекращать уголовное дело в отношении начальника отдела управления экологии и природопользования мэрии

Ленинский райсуд не удовлетворил ходатайства защиты начальника одного из отделов управления по по экологии и природопользованию администрации Перми Ольги Муравьевой. По словам адвоката Ольги Бедерсон она вместе с коллегой Алексеем Бурыловым предлагали суду прекратить уголовное дело или вернуть его прокурору, но по результатам предварительного слушания в этом было отказано. Первое заседание по уголовному делу в отношении госпожи Муравьевой, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека) состоится 22 января.

Напомним, уголовное дело по указанному составу было возбуждено после того, как в марте прошлого года на территории микрорайона ВИСИМ собаки до смерти искусали женщину. В итоге оно было передано в производство ГСУ СКР, обвинение в совершении этого преступления было предъявлено начальнику отдела городской среды, природопользования и организационной работы Ольге Муравьевой. Как считают в СКР, она не организовала должный контроль за деятельностью «Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

Госпожа Бедерсон пояснила, что ее доверитель вину не признает. По ее мнению следствием не доказано, что госпожа Муравьева отвечала за организацию отлова безнадзорных собак, кроме того, причинно-следственной связи между ее деянием и смертью женщины нет. Также Ольга Бедерсон считает, что погибшую могли покусать не безнадзорные животные, а собаки, которые находились на свободном выгуле.