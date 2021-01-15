Ольга Углева покидает пост вице-мэра Липецка по экономике

Вице-мэр Липецка по экономике Ольга Углева покидает администрацию города. Об этом сообщили в мэрии. 15 января — последний рабочий день госпожи Углевой в городской администрации.

Ольга Углева занимала должность вице-мэра с апреля 2020 года. Помимо экономики она курировала имущественные и земельные отношения, вопросы потребрынка, муниципального заказа и информационных технологий. До работы в городской администрации она работала в ООО «Газпром газомоторное топливо» и в Россельхозбанке. Кто будет исполнять ее обязанности, в мэрии пока не сообщили.

Олег Мухин