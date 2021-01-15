В Ульяновск поступила еще одна партия вакцины от COVID-19

В Ульяновск в пятницу поступило еще 2 тыс. доз вакцины Sputnik-V от нового коронавируса. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в региональном минздраве. Всего Ульяновская область получила 2342 дозы вакцины. Из последних двух тысяч доз не менее полутора тысяч будет использовано для массовой вакцинации населения, пояснили в ведомстве. Массовую вакцинацию планируется начать со следующей недели, однако пока для полномасштабной вакцинации вакцины недостаточно. Ожидается, что основной транш вакцины (51 тысяча доз) поступит в регион только в конце февраля.

Запись на вакцинацию производится пока только в поликлиниках по месту жительства (или по телефону горячей линии по коронавирусу 122). Гражданин пожелавший вакцинироваться, должен записаться на прием к участковому терапевту, который, убедившись в отсутствии противопоказаний, даст направление на бесплатный тест на наличие антител или ПЦР-тест с конкретным указанием пункта тестирования, даты и времени прохождения теста. После получения результата (в течение одного-двух суток) врач вносит гражданина в список на вакцинацию, а затем сообщает о времени и месте прохождения тестирования. В минздраве заверили, что очередей на тестирование не будет, поскольку «сейчас, с вводом роботизированных комплексов ПЦР-исследований, мощностей лабораторий достаточно». В то же время в ведомстве отметили, что, согласно последним решениям, «если в течение последних 14 дней человек не был в контакте с зараженными COVID-19 и не имеет вирусных симптомов, то его прививают без прохождения тестирования».

Электронная запись на вакцинацию в Ульяновской области пока отсутствует. Ожидается, что со следующей недели для всех заработает единый сервис электронной записи через портал gosuslugi.ru. «Но при этом, отмечают в ведомстве, все равно придется сначала пройти терапевта и тестирование», – поясняют в минздраве.

Всего, по данным регионального минздрава, по состоянию на пятницу, вакцинировано 937 человек, из них 580 медиков, 226 педагогов, 101 работник сферы обслуживания, 101 студент и 30 сотрудников промышленных предприятий.

Сейчас пока в регионе работает 12 пунктов вакцинации (5 – в районах области, 4 – в Ульяновске, 3 –в Димитровграде), «после поступления большого количества доз для массовой вакцинации будет открыто в зависимости от потребности до 61 центра вакцинации». Для центров вакцинации закуплено 16 морозильных камер и 29 термоконтейнеров.

Очередь на вакцинацию формируется в поликлиниках, поэтому общих данных о количестве записавшихся на сегодня в министерстве нет. «Но интерес к вакцинации большой. Кроме того, целый ряд крупных промышленных предприятий намерен провести вакцинацию своих работников организованно, их вакцинирование планируется начать на следующей неделе», – отмечают в региональном минздраве.

Сергей Титов, Ульяновск