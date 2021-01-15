В СУ СКР по Пермскому краю произошли масштабные кадровые перестановки

В территориальных следственных отделах СУ СКР по Пермскому краю проведена ротация руководителей, сообщает сайт управления.

Так руководителем следственного отдела по Индустриальному району Перми назначен подполковник юстиции Дмитрий Острянский, ранее возглавлявший следственный отдел в Краснокамске. Он поменялся местами с полковником юстиции Павлом Лыковым, который до этого руководил Индустриальным отделом. На должность руководителя следственного отдела по Дзержинскому району назначен подполковник юстиции Сергей Резвухин, ранее возглавлявший подразделение СУ СКР в Лысьве. Предыдущий руководитель райотдела полковник юстиции Николай Платунов возглавил следственный отдел по Орджоникидзевскому району.

Новым руководителем отдела в Лысьве стал полковник юстиции Владимир Батуев, ранее возглавлявший подразделение СУ СКР в Чусовом. На его место назначен полковник юстиции Виталий Игнатенко, который руководил до этого Кунгурским межрайонным следственным отделом. Новым руководителем этого отдела стал полковник юстиции Алексей Тимохов.