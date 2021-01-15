Рыбинские снегоходы поступили на вооружение арктической бригады Северного флота

Выпускаемые в городе Рыбинске Ярославской области на предприятии «Русская механика» армейские снегоходы поступили на вооружении отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

В сообщении отмечается, что бригада получила новую партию армейских снегоходов высокой проходимости А-1 из шести единиц. Военные будут применять спецтехнику для проведения разведывательных и дозорных действий. Также снегоходы предназначены для проведения рейдовых и поисково-спасательных операций в условиях Заполярья.

По информации пресс-службы Северного флота, данные снегоходы уже находятся на вооружении разведывательных подразделений мотострелковой бригады.

«Два года назад эта техника участвовала в экспериментальном марше по снежной целине протяженностью около 500 км.»,— цитирует «Российская газета» сообщение пресс-службы.

Выпускаемые предприятием «Русская механика» снегоходы А-1 созданы на базе гражданской модели «Тайга Патруль 551 SWT».

Антон Антонов