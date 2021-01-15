15 кубанских инвесторов рассчитывают вернуть инфраструктурные затраты В Краснодарском крае составлен первый список инвесторов, которым могут компенсировать затраты на строительство инфраструктуры. Ранее эта мера поддержки была включена губернатором региона в план восстановления экономики

Список первых 15 компаний, рассчитывающих вернуть часть затрат на возведение инфраструктурных объектов, направлен краем в Минэкономразвития РФ для включения в сводный федеральный перечень проектов. Об этом рассказал заместитель губернатора края Александр Руппель.

«Мы отобрали первые 15 компаний, которые проявили интерес к этому механизму субсидирования. Их общий объем инвестиций в экономику региона составит порядка 17 млрд рублей», – рассказал вице-губернатор.

По его словам, это очередной шаг для запуска нового инвестиционного цикла в рамках плана восстановления экономики. Сегодня для инвесторов, приступающих к новым проектам, максимально актуален вопрос снятия инфраструктурных ограничений, и новая мера поддержки, которая будет реализовывать с этого года, окажет стимулирующий эффект на инвестиционную активность в регионе.

Размер компенсации может доходить до 70% понесенных издержек при создании или реконструкции объектов инфраструктуры, в том числе, затрат на техприсоединение к инженерным сетям. Для прохождения отбора на уровне региона стоимость инвестпроекта должна составлять не менее 50 млн рублей, а реализовывать его должно новое юридическое лицо. Заявления от бизнеса на получение господдержки в декабре прошлого года принимал региональный департамент инвестиций и развития МСП.

Новая мера была включена в план по восстановлению роста экономики Краснодарского края, подписанный губернатором Вениамином Кондратьевым в августе прошлого года. Согласно ему, в 2021 году рост инвестиций в основной капитал должен составить не менее 2,2%. Кроме того, необходимо реализовать 100 новых инвестиционных проектов.

Для достижения этих целей регион пошел на беспрецедентные меры поддержки инвесторов. Так на субсидирование затрат компаний на строительство инфраструктуры в текущем году в бюджете предусмотрено 2,6 млрд рублей, а всего до 2024 года включительно – порядка 16 млрд рублей.

Ранее в регионе уже предпринимались меры по снятию инфраструктурных ограничений – инвестпроекты синхронизировались с проектами развития энергоснабжающих компаний, использовались возможности простаивающих предприятий. Однако выделение прямого финансирования в таком объеме на эти цели осуществляется на Кубани впервые.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края