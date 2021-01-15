В Ульяновске осуждены девять членов ОПГ «автоподставщиков»

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор девяти членам организованной преступной группы, которая преступным путем получала страховые возмещения.

Как установило следствие, местный индивидуальный предприниматель, 29-летний Идрис Мамедов создал преступную группу, члены которой приобретали дорогостоящие автомобили иностранного производства марок премиум-класса, после чего, организовав оформление соответствующих документов в страховых компаниях, инсценировали дорожно-транспортные происшествия, а затем получали страховые выплаты вследствие якобы наступления страховых случаев.

В результате в период с октября 2017 по февраль 2018 гг. двум страховым компаниям был причинен ущерб на сумму более 1,7 млн руб., сообщает прокуратура Ульяновской области.

Суд признал членов ОПГ виновными в мошенничестве в сфере страхования, группой лиц по предварительному сговору, (чч. 2 и 4 ст.159.5 УК РФ) и покушении организованной группой на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая (ч.3 ст.30, чч. 2 и 4 ст.159.5 УК РФ). Четверо из них приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 4 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, остальные члены ОПГ приговорены к обязательным работам на срок от 300 до 380 часов либо штрафам в размере от 100 тысяч руб. до 200 тыс. руб.

Как уже сообщал “Ъ-Волга”, сейчас передается в суд еще одно уголовное дело в отношении 33 членов ОПГ, которые с помощью фиктивных документов о ДТП незаконно получили от 13 страховых компаний более 35 млн руб. возмещения за ложные ДТП.

Как сообщают в областной прокуратуре, только за 2020 год было раскрыто четыре организованных сообщества «автоподставщиков», уголовные дела по которым переданы в суд.

Сергей Титов, Ульяновск