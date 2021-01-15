В Ставропольском крае занято 80% коек для пациентов с COVID-19

На Ставрополье всего развернуто 4,2 тыс. коек для больных коронавирусом. При этом свободными из них остаются примерно 20%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Как уточняет пресс-служба, глава региона поручил расширить коечный фонд для пациентов с COVID-19 на 500 мест. «Губернатор также поручил проработать возможность для бесплатного тестирования на коронавирус для всех, кто проходит плановую госпитализацию в медицинские учреждения края. Для этого предполагается сформировать дополнительный резерв тестов на COVID-19 за счёт средств краевого бюджета»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева