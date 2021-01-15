Волгоградский суд рассмотрит дело о гибели женщины после взрыва бытового газа

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего слесаря по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления одной из коммерческих организаций. Он обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 27 октября 2020 года обвиняемый, производя пуско-наладочные работы в одной из квартир Кировского района Волгограда, отсоединил газовую трубку от котла и стал осуществлять продувку. В результате произошла утечка газа с последующим воспламенением. В тот момент помимо обвиняемого в помещении находилась 23-летняя хозяйка квартиры, а также 41-летняя женщина — контролер бытового газа ресурсоснабжающей организации. От полученных ожогов девушка впоследствии скончалась в больнице, здоровью контролера был причинен тяжкий вред.

Вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направили в Кировский районный суд города. В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до шести лет.

Мария Шахрай