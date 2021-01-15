Прекращено расследование о коррупции в отношении British American Tobacco

Британское управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) прекратило расследование в отношении компании British American Tobacco (BAT) по подозрению в коррупции. Об этом ведомство сегодня официально сообщило британскому производителю. В заявлении SFO поясняется, что в ходе расследования не было получено достаточных доказательств, подтверждающих подозрения, и никаких дальнейших действий по этому делу ведомство предпринимать не будет.

Расследование было начато в отношении BAT летом 2017 года. У SFO возникли подозрения в отношении того, что производитель табачных изделий мог быть причастен к многочисленным случаям дачи взяток официальным лицам и представителям конкурентов в Восточной Африке. А первые заявления о возможной коррупции в BAT были сделаны за два года до начала расследования в репортаже BBC, где со ссылкой на данные, представленные осведомленными источниками, сообщалось, что представители компании подкупили официальных лиц стран в Руанде, Бурунди и Коморах, чтобы подорвать местное антитабачное законодательство. Общая сумма взяток составила якобы $26 тыс.

В своем заявлении по поводу прекращения расследования BAT выразила удовлетворение и отметила, что остается приверженной самым высоким стандартам ведения бизнеса.

Алена Миклашевская