52 проекта из Удмуртии получили президентские гранты на 55,91 млн рублей

52 проекта из Удмуртии получили поддержку в 55,91 млн руб. в первом конкурсе президентских грантов в 2021 году. Об этом написал глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

«Всего на конкурс президентских грантов в 2021 году от Удмуртии было подано 175 проектов от 150 общественных организаций из пяти городов и 16 районов республики. Среди победивших проектов 33 выиграли гранты до 500 тыс. руб., 17 проектов — гранты свыше 500 тыс. и до 3 млн руб., два проекта получили гранты свыше 3 млн руб»,— отметил господин Бречалов.

Отметим, что второй конкурс Фонда президентских грантов стартует 1 февраля. Заявки на него принимаются до 15 марта.