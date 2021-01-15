Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как Watches & Wonders заменил SIHH и что ждать от выставки в 2021 году.

Watches & Wonders — выставка удивительной судьбы. Название ее ранее использовалось для выездных салонов высокого чистого искусства, то есть для представления за границей новинок Женевского салона SIHH. Проводили такие салоны в Азии и Америке. Потом Академия высокого часового искусства решила, что Watches & Wonders заменит сам SIHH.

Первый салон в новом формате, где задействовать собирались не только выставочный комплекс Palexpo, но и центр город Женева, должен был пройти весной 2020 года. Но пандемия не дала этому случиться. Салон провели в онлайн-формате. Зато глава бренда Bulgari Жан-Кристоф Бабен придумал оригинальную компенсацию отмененной женевской выставки. Он организовал децентрализованную выставку Geneva Watch Days, о которой уже не раз было сказано.

Конечно, мы ждали, что в 2021 году салон Watches & Wonders все же состоится. Но нет. В конце 2020 года организаторы объявили, что салон снова будет только виртуальным. Пройдет он в онлайн-формате с 7 по 13 апреля. В прошлом году диджитал-платформа салона особо не впечатлила. Но у организаторов был год, чтобы подготовиться к новой выставке, посмотрим, смогут ли они улучшить платформу для достаточного интерактива. Обещают много, включая чаты и лайф-стриминг. Увидим, что из этого выйдет.