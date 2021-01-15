Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, что готов предложить своим гостям шеф-повар Дмитрий Лимм.



Вслед за рестораном Ray новый изакая-бар Red Point на территории «Депо» стал еще одним совместным гастрономическим проектом братьев Васильчуков и основателя компании Simple Максима Каширина. Снова главные ставки сделаны на авторскую кухню и коктейли, только на этот раз с уклоном в Японию и Пан-Азию.

Снова в центре внимания — персона шефа. И, как и в случае с Александром Райляном, снова многообещающее новое имя. Дмитрий Лимм, представляющий в Red Point свое виденье восточных гастрономических традиций, смело встает в один ряд с самыми вдумчивыми, эрудированными и интеллектуальными шефами, которые воспринимают гастрономию как вид искусства.

При этом еда в Red Point очень проста для восприятия, а иногда и иронична: чего стоит безупречный суп мисо с вакаме и тофу (который в отличие от всех прочих позиций по фиксированной цене 573 руб., стоит всего 15), или целительный суп с мраморной говядиной и лапшой соба, мгновенно снимающий похмельний синдром.

Среди самых утонченных закусок — мусс из тыквы с икрой морского ежа и батат с муссом блю чиз. Среди самых брутальных авторских роллов — лосось абури с авокадо и красным луком. А среди самых спорных горячих — лапша рамен с маринованной икрой морского ежа и красной икрой. Для меня, впрочем, и это блюдо оказалось убедительным, как и весь проект в целом.