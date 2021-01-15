Прививка плюс страховка

С 18 января Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию против коронавируса в России. Зарегистрированные российские вакцины «СпутникV» и «ЭпиВакКорона» это современные препараты, разработанные с помощью методов генной инженерии. Тем не менее, у некоторой части населения вызывают опасения последствия вакцинации. Новый полис «Росгосстраха» призван поддержать вакцинацию от COVID-19.



Несколько тысяч россиян уже приобрели полисы страхования от нежелательных последствий вакцинации. Новый страховой продукт «Росгосстрах» запустил в конце декабря 2020 года, сразу после старта в России масштабной кампании иммунизации. Доступным по цене полисом «Иммунитет без риска», который предполагает как финансовую выплату застрахованному, так и организацию ему медицинской помощи в случае осложнений после прививок от COVID-19 и других опасных заболеваний, пока больше всего интересуются жители столичного региона, Иркутской и Саратовской областей, а также республик Башкортостан и Татарстан. Именно в этих регионах в первые недели года чаще покупали полисы у страховых агентов и в офисах «Росгосстраха».

Новый страховой продукт от «Росгосстраха» призван поддержать государственные программы иммунизации. «И российские, и зарубежные вакцины от COVID-19 по понятным причинам пока еще не имеют длительной истории использования и огромного массива данных для достоверной статистики. Учитывая существующие сомнения в обществе о последствиях вакцинации для здоровья человека как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах, учитывая опасения россиян по поводу осложнений при вакцинации ослабленных хроническими заболеваниями людей, а также в целях формирования в них уверенности в благоприятном исходе иммунизации и был разработан этот продукт», — говорит член Правления ПАО СК «Росгосстрах» Елена Белоусенко.

Полис «Иммунитет без риска» начинает действовать в день его покупки, сразу после оплаты — то есть, приобрести его можно буквально накануне вакцинации. Он покрывает риски возникновения серьезных последствий для здоровья после вакцинации от COVID-19, гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, кори, краснухи. В покрытие входит единовременная денежная выплата всей страховой суммы (500 тыс. рублей) в случае ухода из жизни застрахованного по причине осложнений после вакцинации, либо выплата в размере 2 тыс. рублей за каждый день пребывания в стационаре, если клиенту потребуется госпитализация.

Программа страхования также предусматривает возможность неограниченного количества обращений застрахованного в медицинский контактный центр «Росгосстраха» — квалифицированные специалисты проконсультируют, как следует подготовиться к той или иной прививке, и расскажут о противопоказаниях, а также дадут рекомендации в случае ухудшения состояния клиента в период действия договора страхования.

Если после лечения от вызванных прививкой осложнений владельцу полиса потребуется реабилитация, она будет организована в специализированных клиниках или санаториях как в регионе его проживания, так и за его пределами. «Росгосстрах» возьмет на себя организацию реабилитационных процедур и в случае, если после вакцинации в период действия договора у клиента будет диагностирован COVID-19.