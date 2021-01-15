Во всех районах Пензенской области откроют пункты для вакцинации от COVID-19

В Пензенской области до конца недели планируется открыть 21 прививочный пункт во всех районах региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

Дополнительные пункты откроются в рамках подготовки региона к массовой вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции. По мере поступления препарата прививочные кабинеты планируется организовать также на территории крупных предприятий, в организованных коллективах, школьных и дошкольных учреждениях, а также в учреждениях социального обеспечения.

В правительстве напоминают, что с 11 января на портале «Пензадоктор» открыта запись для всех, кто желает привиться.

Мария Шахрай