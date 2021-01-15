Росстат: Пермь вошла в число лидеров по стоимости литра бензина

Пермь вошла в тройку городов-лидеров России по росту цен на бензин и заняла по этому показателю первое место в ПФО. Это следует из данных Росстата.

При средней стоимости бензина в ПФО в размере 45,3 руб. за 1 литр, цена литра бензина в Пермском крае составляет 46,7 руб. Стоимость дизельного топлива в регионе указана в размере 50,5 руб. за литр, при средней цене в ПФО 48,1 руб. Данные приведены по состоянию на 11 января 2021 года.

С начала января 2021 года рост цен на бензин отмечен в 65 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Перми, Нижнем Новгороде и Омске — на 1,1%.