В новогодние праздники на СКЖД перевезли 1,3 млн пассажиров

В период с 25 декабря по 10 января на Северо-Кавказской железной дороге было перевезено 1,3 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД. В дальнем сообщении было перевезено 418 тыс. пассажиров. Пригородные поезда перевезли 905 тыс. человек.

Как говорится в сообщении, самыми популярными направлениями стали «Краснодар — Имеретинский курорт» — в новогодние праздники туда были перевезены 24,4 тыс. пассажиров, «Краснодар — Роза Хутор» (24 тыс.), «Ростов — Роза Хутор» (16,3 тыс. пассажиров), «Таганрог — Новороссийск» (более 15,3 тыс. пассажиров) и Краснодар — Адлер (13 тыс. пассажиров). Пресс-служба отмечает, что популярностью пользовались составы, специально назначенные на период праздников. «К примеру, туристическим поездом „Сочи“, который связывал Кисловодск и Гагру с 28 декабря по 10 января, было перевезено более 6,2 тыс. пассажиров. А поездом „Лыжная стрела“ сообщением „Ростов — Роза Хутор“ — порядка 6 тыс. пассажиров»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева