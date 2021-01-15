Новый начальник департамента земельных отношений приступит к работе на следующей неделе

Временно исполняющий обязанности главы Перми Алексей Демкин подписал приказ о назначении Елены Гонцовой на должность замглавы администрации Перми — начальника департамента земельных отношений (ДЗО). Как сообщили в пресс-службе мэрии, к исполнению своих обязанностей госпожа Гонцова приступит с понедельника, 18 января.

Елена Гонцова возглавит функционально-целевой блок «Развитие территории и земельные отношения». В ее должностные обязанности будет входить обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и участками, собственность на которые не разграничена, а также реализация единой политики в области земельных отношений. Помимо управления ДЗО Елена Гонцова будет также курировать деятельность департамента градостроительства и архитектуры.

Напомним, замглавы администрации Перми Лариса Ведерникова, возглавлявшая ДЗО с августа 2020 года, в декабре прошлого года перешла в краевое правительство. Госпожа Ведерникова заняла пост и. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья. Сейчас обязанности главы городского департамента земельных отношений исполняет Лилия Раевская. В начале недели стало известно, что врио главы Перми предложил занять эту должность Елене Гонцовой.

Елена Гонцова окончила юридический факультет ПГНИУ, а также Уральскую академию госслужбы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2006 по 2010 год, а также с 2014 по 2017-й госпожа Гонцова возглавляла Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (КЦОП). В 2011 году работала руководителем Москомнаследия, а в 2017-м руководила краевой госинспекцией по охране объектов культурного наследия (госинспекция ОКН), в том же году оставила этот пост по собственному желанию. В 2018 году Елена Гонцова учредила ООО «Архитектурно-проектная мастерская “Решение”». Госпожа Гонцова является также председателем регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, общественного совета при инспекции ОКН, а также АНО «Социальный гарант» (деятельность в области права).

Стоит отметить, что с этого года из администрации на краевой уровень перешла часть градостроительных полномочий по подготовке, утверждению и изменению генплана города, утверждению правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и прочему. С 2022 года правительству передадут полномочия по выдаче градпланов участков, разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.