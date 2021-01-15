В лобовом ДТП под Ярославлем погиб водитель «Лады»

В Ярославском районе произошло ДТП в результате которого один человек погиб и еще один пострадал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По данным пресс-службы ДТП произошло в 2 км от Ярославля на автодороге «Яковлевское – Диево-Городище» 15 января около 9:35.

По предварительной информации УМВД, автомобиль «Лада Калина» совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус».

В результате ДТП 48-летний мужчина, водитель автомобиля «Лада Калина» от полученных травм скончался на месте происшествия. 69-летняя женщина, водитель автомобиля «Лада Ларгус», с травмами госпитализирована в больницу.

На место происшествия выезжали экипаж ГИБДД, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и скорая медицинская помощь.

В настоящее время в связи с дорожно-транспортным происшествием ведется проверка в ходе которой будут установлены все обстоятельства ДТП.

Антон Антонов