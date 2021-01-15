«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» прогноз и ставки на матч Английской Премьер-лиги 17 января

В воскресенье, 17 января, «Ливерпуль» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги. Аналитики Фонбет расскажут на что ставить в этой игре.

В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 17 игр и отставая от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на 3 балла. На счету мерсисайдцев 9 побед, 6 ничьих и 2 поражения.

Подопечные Юргена Клоппа в последнее время притормозили и не могут выиграть три тура кряду – две ничьи и поражение. В прошлом туре «Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» в гостях – 0:1, потерпев второе поражение в сезоне.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» лидирует в турнирной таблице, набрав 36 очков после 17 матчей. Команда одержала 11 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

Манкунианцы не проигрывают в чемпионате на протяжении 11 матчей, в последний раз познав горечь поражения еще 1 ноября прошлого года. С тех пор они одержали в АПЛ девять побед и только дважды сыграли вничью. В прошлом туре чемпионата Англии МЮ выиграл у «Бёрнли» в гостях со счетом 1:0.

Очные встречи «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»

В последних 10 играх команд между собой «Манчестер Юнайтед» одержал только 1 победу, 3 раза проиграв и 6 встреч сведя к ничьей. Манкунианцы не могут обыграть мерсисайдцев на протяжении пяти матчей: три поражения и две ничьи.

Прогноз на матч

Тотал голов меньше 3 за 1.60

«Ливерпуль» попал в небольшую яму и не может выиграть на протяжении трех туров чемпионата, причем соперники были не самого высокого уровня: «Вест Бромвич» (1:1), «Ньюкасл» (0:0) и «Саутгемптон» (0:1). За это время подопечные Юргена Клоппа лишились лидерства в чемпионате страны, пропустив на первую строчку как раз «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы долгое время не знают поражений в чемпионате, но атака в последних играх хромает. МЮ в пяти последних матчах только однажды забил больше одного гола. «Ливерпуль» в предыдущих трех играх в АПЛ и вовсе забил лишь один мяч. Если посмотреть на статистику личных встреч, то здесь тоже многое говорит в пользу ставки на тотал меньше 3. Соперники забивали не больше трех мячей в 10 из последних 12 очных игр на «Энфилде».

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