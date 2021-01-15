Макс Холлоуэй – Кэлвин Каттар: прогноз и ставки на бой UFC 17 января

В воскресенье, 17 января, в Абу-Даби в главном бою шоу UFC on ABC 1 американец Макс Холлоуэй встретится с соотечественником Кэлвином Каттаром. Эксперты Фонбет рассказали на что ставить в этом поединке.

Что нужно знать о Холлоуэе

В послужном списке 29-летнего Холлоуэя 20 побед (12 досрочно), 6 поражений. Базовые стили – джиу-джитсу, тайский бокс, кикбоксинг.

Холлоуэй увлекся единоборствами в школе, занимался кикбоксингом и тайским боксом, а также джиу-джитсу. В смешанных единоборствах Макс дебютировал в 2010 году, когда ему было 19 лет, и в первые два года карьеры одержал четыре победы. Уже в 2012 году дебютировал в UFC, став самым молодым бойцом лиги на тот момент. Начало выступлений в UFC получилось неудачным – он проиграл Дастину Пуарье в первом раунде удушающим приемом.

Одержав три победы подряд, Холлоуэй снова проиграл, а в следующем бою встретился с Конором Макгрегором и уступил решением судей. После этого американец выдал серию из 13 побед. В 2016 году он завоевал временный пояс UFC, победив Энтони Петтиса, в следующем поединке – уже полноценный титул, победив Жозе Алдо, а затем защитил пояс, выиграв у того же соперника в повторном бою. В декабре 2018 года Холлоуэй во второй раз защитил пояс, а в апреле 2019 года не смог завоевать временный титул в более тяжелой весовой категории – он снова проиграл Пуарье решением судей.

Холлоуэй вернулся в полусреднюю категорию и защитил титул, победив Фрэнка Эдгара решением судей. В следующем бою Макс расстался с поясом, проиграв Александру Волкановски решением судей. В июле этого года Холлоуэй снова встретился с Волкановски и опять уступил решением судей.

Что нужно знать о Каттаре

В активе 32-летнего Каттара 22 победы (13 досрочно), 4 поражения. Базовые стили – борьба, джиу-джитсу.

Каттар в школе и колледже занимался борьбой, получил синий пояс по джиу-джитсу. Профессиональную карьеру в ММА начал в 2007 году. Долгое время выступал в скромных организациях, таких как Combat Zone, Elite XC, Xtreme Championship.

В первых 10 поединках Кэлвин одержал восемь побед. После того как на протяжении семи лет Каттар одержал восемь побед подряд, его заметили в UFC и предложили контракт. В самой престижной организации смешанных единоборств Кэлвин дебютировал в июле 2017 года и победил Андре Фили решением судей.

Всего в UFC Каттар провел восемь поединков, одержал шесть побед и потерпел два поражения, одно из которых – от россиянина Забита Магомедшарипова. В прошлом бою в июле этого года американец выиграл у Дэна Иге решением судей.

Прогноз на бой

Тотал раундов больше 4,5 – 1.48

В этом поединке зрители увидят бойцов схожего плана. Соперники, несмотря на хорошие навыки в борьбе, стараются не прибегать к этому стилю единоборств и имеют высокий процент защиты от тейкдаунов.

Оба бойца предпочитают работать в стойке, и именно в ударной технике будет решаться судьба боя. Холлоуэй испытывал явные проблемы в боях с бьющими соперниками только в более тяжелой весовой категории, в полулегкой же он способен выдерживать удары всех противников. Макс ни разу в карьере не оказывался в нокауте и нокдауне.

У Каттара сильный удар, но он делает ставку на технику, а не на силу, старается больше перебоксировать соперника, чем нокаутировать. У Кэлвина хорошая техника и он способен выдерживать высокий темп на протяжении всего поединка.

В стойке Каттар техничнее и активнее соперника, и, возможно, шансы на победу у него предпочтительнее. Но очевидно, что Холлоуэй просто так не сдастся и вряд ли допустит досрочного поражения.

В пользу этой ставки говорит и статистика последних боев соперников. У Холлоуэя пять предыдущих поединков продлились дольше четырех раундов. У Каттара 10 из последних 14 боев завершились решением судей.

Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.