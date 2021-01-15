Спорткомплекс-долгострой в Солнечном-2 планируют сдать в этом году

Строящийся в саратовском микрорайоне Солнечный-2 спорткомплекс «Газовик» планируется сдать в этом году. Об этом во время визита на объект объявил губернатор Валерий Радаев. Его пресс-служба уточняет, что комплекс возводится с 2013 года, однако в течение нескольких лет проект был заморожен. В прошлом году строительные работы на нем возобновились. В конце года объект передали в областную собственность.

По словам губернатора, «Газовик» находится в высокой степени готовности: остались отделочные работы, установка трибун, благоустройство». План благоустройства территории предполагает размещение футбольного поля, площадки для воркаута и других спортобъектов. Валерий Радаев планирует соединить территорию спорткомплекса с территорий построенного дворца водных видов спорта, чтобы «в поселке Солнечный-2 был большой спортивный городок». Для определения сметной стоимости оставшихся работ в настоящее время проводится корректировка проекта. После этого планируется объявить аукцион.

«Газовик» рассчитан на 2 тыс. зрительских мест.

Марина Ковалева