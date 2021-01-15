Рамазан Эмеев – Давид Завада: ставки и прогноз на бой UFC 16 января

В субботу, 16 января, в Абу-Даби в шоу UFC on ABC 1 россиянин Рамазан Эмеев проведет поединок против немца Давида Завады. Аналитики Фонбет рассказали на что ставить в этом поединке.

Что нужно знать об Эмееве

В активе 33-летнего Эмеева 19 побед (10 досрочно), 4 поражения. Базовые стили – вольная борьба, боевое самбо.

Рамазан в шесть лет начал заниматься вольной борьбой, на юношеском уровне становился призером чемпионата Дагестана, выигрывал соревнования районного и республиканского масштаба. После завершения обучения в институте присоединился к бойцовскому клубу «Горец», где начал заниматься смешанными единоборствами. В 2009 году стал чемпионом Дагестана по панкратиону, в 2010 году – чемпионом Южного федерального округа по боевому самбо, призером чемпионата Европы по панкратиону, в 2011 году победил на Всероссийском турнире по комплексному единоборству, выиграл чемпионат Южного федерального округа по армейскому рукопашному бою.

В ММА дебютировал в 2009 году. В первых пяти боях потерпел два поражения. Эмеев провел четыре поединка в ProFC, после чего перешел в крупную российскую организацию М-1. Одержав в этой лиге три победы подряд, Рамазан получил право на титульный бой и в 2012 году стал чемпионом организации. Защитив титул, Эмеев затем расстался с поясом, проиграв Вячеславу Василевскому. Победив в бою-реванше Василевского, Эмеев вернул титул, после чего один раз его защитил.

В октябре 2017 года Эмеев с послужным списком 15 побед и 3 поражения дебютировал в UFC. В этой лиге он провел пять боев, одержав четыре победы и потерпев одно поражение. В предыдущем бою россиянин выиграл у немца Никласа Штольце решением судей.

Что нужно знать о Заваде

В активе 30-летнего Завады 17 побед (15 досрочно), 5 поражений. Базовый стиль – кикбоксинг.

Завада выступает в ММА с 2010 года. Довольно долгое время он проводил поединки в небольших промоушенах в Европе, преимущественно в KSW, становился чемпионом организаций Respect Fighting Championship и Shooto Kings.

Через 8 лет после дебюта в ММА Завада, имея на тот момент послужной список в 16 побед и 3 поражения, подписал контракт с UFC. В этой организации он провел три боя, начав с двух поражений, а в прошлом поединке победив россиянина Абубакара Нурмагомедова удушающим приемом в первом раунде.

Прогноз на бой

Победа Эмеева – 1.35

Эмеев неплохо зарекомендовал себя в UFC и находится в одном-двух шагах от попадания в топ рейтинга полусреднего веса. Его соперник, напротив, был в одном шаге от увольнения из организации после двух поражений подряд, но сумел неожиданно победить удушающим приемом Абубакара Нурмагомедова.

Соперники придерживаются разных стилей ведения боя. Эмеев специализируется на борьбе, а выходец из кикбоксинга Завада – на ударной технике. В стойке немец достаточно разнообразен и обладает сильным ударом. При этом Завада опасен и при проведении приемов: в своей карьере он четыре раза побеждал сдачей противника, в том числе в прошлом поединке.

Однако у Завады слабая защита от тейкдаунов и в целом неважные навыки ведения борьбы в партере. В этом плане он значительно уступает Эмееву, который может добиться первой досрочной победы в UFC.

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