Зарубежные СМИ: Как в США готовятся к инаугурации Джо Байдена?

В ФБР заявили об угрозах в преддверии инаугурации Джо Байдена. Там опасаются, что события в Капитолии могут вдохновить сторонников Трампа и привести к вооруженным протестам 20 января. Власти нескольких штатов направили в Вашингтон полицейских и военных. Центр города, скорее всего, будет закрыт для граждан. Кроме того, из-за проблем с безопасностью избранному президенту пришлось изменить сценарий церемонии. О том, как американская столица готовится к инаугурации — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что незадолго до инаугурации служба отслеживает в интернете множество призывов к вооруженным протестам. И, по его словам, самое сложное — отличить пустые разговоры от реальных намерений. Как уточняет Associated Press, во время инаугурации ФБР развернет круглосуточные командные пункты в штаб-квартире и во всех своих региональных офисах. Федеральные власти предупредили, что штурм Капитолия мог вдохновить радикалов, и протесты возможны не только в Вашингтоне, но и по всей стране.

По данным The Washington Post, в день инаугурации могут целиком перекрыть Национальную аллею, которая пролегает между Белым домом и Капитолием. Во время инаугурации там традиционно собирается публика. В центре столицы закроют 13 железнодорожных станций и изменят автобусные маршруты. А сервис Airbnb временно запретил бронировать жилье в городе.

В Вашингтон уже направлены дополнительные силы Национальной гвардии из 13 штатов. Особое беспокойство спецслужб вызывают личности протестующих 6 января, пишет The New York Times. Среди демонстрантов оказались люди из списка наблюдения за терроризмом. Власти отмечают, что некоторые протестующие были подготовлены и экипированы. Следователи проверяют, сколько полицейских и военных участвовало в акции.

Как отмечает Fox News, во время инаугурации в столице будет около 20 тыс. военных. Это втрое больше, чем американский контингент в Ираке и Афганистане вместе. Но вооруженные протесты — не единственное, чего опасаются власти. Некоторые ограничения направлены на борьбу с коронавирусом. Американцев призвали держаться подальше от Капитолия 20 января и смотреть церемонию онлайн.

Тем временем из-за проблем с безопасностью решили перенести репетицию инаугурации с 17 января на 18-е, пишет Politico. Из тех же соображений Джо Байден отказался от первоначальной идеи приехать на церемонию на поезде. Обеспечивать безопасность на инаугурации будет Лиза Монако, которую избранный президент назначил заместителем генпрокурора. Так что, как отмечает издание, со вступлением в должность ей придется повременить.