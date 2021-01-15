Монтаж корпуса реактора на первом энергоблоке Курской АЭС-2 запланирован на 2022 год

Курская АЭС анонсировала планируемые этапы строительства станции замещения в 2021 году. На стройплощадке предполагается выполнение десяти ключевых событий, следует из сообщения.

В частности, строители должны будут установить в проектное положение все гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны в реакторном здании энергоблока №1 и опорную ферму шахты реактора в реакторном здании энергоблока №2. Будет проводиться подготовка к подаче напряжения на собственные нужды. Также планируется подготовка к монтажу корпуса реактора, запланированному на 2022 год, пояснил директор АЭС Вячеслав Федюкин. Ранее, напомним, монтаж корпуса планировался до конца 2020 года.

Ожидается, что в наступившем году объем строительно-монтажных работ возрастет вдвое по сравнению с 2020-м. Численность персонала на стройплощадке должна увеличиться до 10 тыс. человек.

Олег Мухин