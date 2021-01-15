Почти 7 тыс. жителей Челябинской области поставили прививку от COVID-19

В Челябинской области почти 7 тыс. человек прошли вакцинацию от COVID-19 на утро 15 января. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт сегодня на брифинге, посвященном ситуации с заболеваемостью в регионе. «До конца дня сегодня провакцинируют еще порядка 2 тыс. человек. До конца недели используем всю полученную вакцину и ждем поступления новой партии. Все алгоритмы отработаны, мы готовы к приему больших доз»,– сообщила госпожа Гехт.

Ранее правительство региона сообщало о том, что до конца февраля Челябинская область получит 151 тыс. доз вакцины «Спутник V». Первый вице-губернатор рассказала, что уже создан региональный штаб по проведению вакцинации, а также аналогичные штабы на уровне муниципалитетов.