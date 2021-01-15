Стартовал раздельный сбор отходов в школах Самары в рамках проекта регоператора ООО «ЭкоСтройРесурс»

В Самаре реализуется социально-экологический проект по установке спецнакопителей для пластиковых отходов на территории образовательных учреждений города. Об этом сообщает пресс-служба регоператора ООО «ЭкоСтройРесурс».

За три месяца реализации проекта установлено 90 контейнеров в школах, колледжах и университетах города. В одной из школ за три месяца собрали 18 полных контейнеров в объеме более 2,6 куб м.

Работу по установке и обслуживанию накопителей ООО «ЭкоСтройРесурс» проводит на безвозмездной основе, вне тарифа за ТКО. Пластиковые отходы, которые собирают студенты и школьники, регоператор направляет на переработку. Вырученные средства от переработки пластиковых крышечек идут в помощь фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам» в рамках всероссийского проекта «Добрые крышечки».

Андрей Сазонов