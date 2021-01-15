Воронежцев призвали воздержаться от крещенских купаний

Администрация Воронежа и главное управление МЧС по региону призвали горожан отказаться от крещенских купаний, порекомендовав поберечь здоровье в период пандемии. Соответствующее сообщение распространила мэрия.

В Воронежской епархии также напомнили, что омовение в проруби не является обязательным церковным установлением. «Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, все традиционные меры безопасности будут выполнены. На традиционных местах проведения купаний будет организовано дежурство спасательных подразделений. Тем не менее, убедительно просим всех жителей Воронежской области в сложившихся непростых условиях воздержаться от купания»,— подчеркнул начальник главного управления МЧС по региону Александр Кошель.

В администрации города напомнили, что купание в необорудованных местах смертельно опасно: в них не обследовано дно, не ведется дежурство спасателей, не оборудованы безопасные подходы. Воздержаться от купаний в проруби советуют гражданам с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями; особо опасно употребление алкоголя перед погружением в воду, подчеркнули в мэрии.

Олег Мухин