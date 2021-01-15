Общественник Денис Галицкий оспорит распоряжение краевых властей о назначении комиссии по ПЗЗ

Градозащитник Денис Галицкий намерен оспорить в суде распоряжение краевого правительства об утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке. Об этом общественный деятель написал на своей странице в Facebook.

Иск будет подан к губернатору по поводу того, что документ, подписанный им, не соответствует правилам и поэтому является недействующим, рассказал господин Галицкий “Ъ-Прикамье”. «Дело в том, что процедура выборов членов комиссии описана в самих ПЗЗ Перми — часть 6 статьи 9 обязывает объявлять выборы и устанавливать срок для приема предложений о кандидатах. А вносить предложения могут любые некоммерческие организации Перми»,— пояснил господин Галицкий.

По словам общественника, краевые власти должны были назначить срок, в течение которого некоммерческие организации могли предложить своих кандидатов в комиссию по ПЗЗ, а также провести выборы. Иск Денис Галицкий планирует подать в Пермский краевой суд на следующей неделе.

Напомним, в конце декабря региональное правительство, получившее под контроль градостроительные вопросы Перми, сформировало новый состав комиссии по землепользованию и застройке. В нее вошли 19 человек, из которых десять являются представителями краевых и городских властей, а девять — общественники и депутаты. Большинство общественников из прошлого состава покинули комиссию, за исключением руководителя АН «Территория» Екатерины Пахомовой и архитектора Владислава Новинского. Председателем комиссии назначена и. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья Лариса Ведерникова. Среди членов комиссии значатся также председатель правления краевого союза архитекторов Виктор Воженников, гендиректор «Орсо групп», депутат Пермской думы Михаил Бесфамильный (от ассоциации «Пермские строители»). От заксобрания и Пермской думы в комиссию вошли Виктор Плюснин и Михаил Черепанов. Также среди новых членов коллегиального органа — директор АНО «Союзэкспертиза-Пермь» Лилия Ширяева, ландшафтный дизайнер, гендиректор АНО «Вектор развития комфортной среды» Оксана Харитонова и член НП «Клуб изобретателей Прикамья „Гефест“» проектировщик Александр Сушков.