В Ростовской области в ДТП с шестью автомобилями погибли два человека

В 7:45 на 198 км дороги "Волгоград — Каменск-Шахтинский" в результате ДТП с участием шести автомобилей погибли два человека. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda, выполняя маневр обгона, допустил выезд на встречную полосу и столкновение со грузовиком Skania. От удара легковую иномарку отбросило на обгоняемую Газель. Следом произошло столкновение с автомобилями Toyota, большегрузом Mercedes Actros и Volkswagen Touareg. В результате происшествия погибли водитель и пассажир Honda. Водители Газели и Toyota получили травмы, они доставлены в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

Наталья Шинкарева