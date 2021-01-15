Компании из Москвы и Нижнего Новгорода отремонтируют лифты в Башкирии на 1,79 млрд рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» по итогам трех вчерашних аукционов заключит три контракта на капремонт, замену и модернизацию лифтов на общую сумму 1,79 млрд руб. с московским ООО «Проектсервис» (два контракта) и нижегородским ООО «Трансэнерго».

Контракт на капремонт 215 лифтов в 65 домах Уфы и Нефтекамска начальной стоимостью 583,67 млн руб. «Проектсервис» предложил исполнить за 574,92 млн руб. (дисконт 1,5%), а на капремонт 257 лифтов в 99 домах Уфы начальной ценой 703,09 млн руб. — за 692,56 млн руб. (дисконт почти 1,5%). «Трансэнерго» готов был исполнить эти контракты с дисконтом 1% — за 577,84 и 696,06 млн руб. соответственно.

«Трансэнерго» получит контракт на ремонт и замену 201 лифта в 66 домах Уфы, Нефтекамска, Кумертау, Салавата, Сибая, Стерлитамака, Межгорья, а также Благовещенского, Белорецкого, Мелеузовского районов стоимостью 522,44 млн руб. Начальная стоимость лота равнялась 527,71 млн руб. В свою очередь «Проектсервис» предложил исполнить работы за 525,07 млн руб. (дисконт 0,5%).

Фонд капремонта не смог определить подрядчика на ремонт 216 лифтов в 70 домах Уфы начальной стоимостью 571,5 млн руб. По данным портала госзакупок, аукцион признан несостоявшимся, так как не было подано ни одного ценового предложения

ООО «Проектсервис», по данным kartoteka.ru, образовано в Москве в апреле 2017 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Компания принадлежит Эрнесту Григорьяну (50%) и АО «Региональные коммунальные системы» (50%). АО владеет 50% уставного капитала ООО «Первая лифтовая компания», совладельцем которой является предприниматель Ксения Швырева. Госпожу Швыреву называют гражданской супругой руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина. Выручка «Проектсервиса» в 2019 году составила 1,17 млрд руб., чистая прибыль — 175,64 млн руб. В апреле 2020 года компания получила контракт фонда капремонта стоимостью 814,64 млн руб. на ремонт и замену 309 лифтов в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке, Белорецке, Кумертау, Ишимбае, Мелеузе, Благовещенске, Межгорье, Октябрьском и селе Энергетик.

ООО «Трансэнерго» зарегистрировано в ноябре 1997 года. 90% уставного капитала компании принадлежат директору Игорю Ромбальскому, 10% — Олегу Никандрову. В 2019 году выручка компании составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 304,7 млн руб. В апреле 2020 года ООО «Трансэнерго» выиграло контракт на замену 175 лифтов в Уфе стоимостью 478,7 млн руб.

Майя Иванова