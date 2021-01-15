В Пензе обвинили бывшего директора стройфирмы в злоупотреблении полномочиями

Прокуратура Ленинского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ОАО «Пензастрой». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее вред правам и законным интересам граждан). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, экс-директор стройфирмы отвлекал полученные от участников долевого строительства деньги на цели, не связанные со строительством многоквартирных домов. Предположительно, в результате пять домов не были достроены, и 761 дольщик не получил приобретенные помещения.

«В настоящее время по делу заявлено 36 гражданских исков о взыскании денежных средств. Объем уголовного дела составляет 287 томов», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направят в Ленинский районный суд города. За совершение подобного преступления предусматривается наказание до десяти лет лишения свободы.

Мария Шахрай