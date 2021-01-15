Завершение реконструкции Гостиного двора в Кунгуре планируется отложить до 2024 года

Завершение работ по приспособлению здания Гостиного двора в Кунгуре для современного использования планируется перенести с 2021 на 2024 год. Соответствующий проект постановления внесен губернатором в Законодательное собрание Пермского края. Как указано в пояснительной записке, новые сроки определены с учетом получения заключения экспертизы в I квартале 2021 года, проведения конкурсных процедур на выполнение работ и из расчета продолжительности строительства 28 месяцев.

Гостиный двор в Кунгуре — объект культурного наследия федерального значения. Здание было построено в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Гостиный двор является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные здания сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.

После реконструкции в здании планируется разместить фудкорт, магазины, многофункциональный центр, офисные помещения и банк, а также экспозиционные залы. Стоимость работ по переустройству объекта оценивается в 499,8 млн руб.