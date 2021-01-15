Городской департамент образования возглавит директор школы дизайна «Точка»

Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин продолжает формировать команду администрации города. Как сообщает пресс-служба мэрии, новым начальником департамента образования станет Анна Деменева, директор школы «Точка».

«Под руководством Анны Анатольевны школа дважды возглавила рейтинг уникальных школ города. Считаю, что ее прогрессивный опыт, энергия и системное мышление помогут закрепить статус пермского образования как одного из лучших в России», — прокомментировал кадровое решение господин Демкин.

Анна Деменева окончила Пермский государственный педагогический университет по специальности «Русский язык и литература». Ее педагогический стаж — 22 года. Госпожа Деменева — кандидат филологических наук, почетный работник общего образования РФ. Школу «Точка» (ранее школа №43) Анна Деменева возглавила в 2012 году. Помимо углубленного изучения математики и английского языка, в образовательном заведении ведется профильное обучение по направлению «Дизайн». В конце 2020 года журнал «Tatler» включил «Точку» в список лучших региональных школ России.

Ранее пост главы городского департамента образования занимала Людмила Серикова. В конце октября 2020 года госпожа Серикова покинула должность. Сообщалось, что она приняла решение заняться научной деятельностью. В настоящий момент обязанности начальника департамента исполняет Ольга Ершова, глава управления дошкольного образования.