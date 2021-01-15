Жителя Ижевска осудили за присвоение части командировочных

64-летнего работника одного из предприятий Ижевска осудили за мошенничество путем присвоения части командировочных денег (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначили штраф в 20 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. Отметим, что подсудимый признал вину и полностью возместил ущерб работодателю в 1,2 млн руб.

Установлено, что с августа 2018 года по 31 января 2019 году подсудимый находился в служебной командировке в Египте. Для оплаты расходов, в том числе проживания в отеле, мужчине выделили $71,2 тыс. и 42,3 тыс. руб. Мужчина, с целью экономии, решил снимать жилье у частных лиц, а разницу в стоимости потратить на личные нужды.

Когда подсудимый вернулся из командировки, то представил в бухгалтерию предприятия авансовый отчет, предоставив к нему подтверждающие документы, включая подложные чеки из гостиницы. Оставшиеся деньги он обменял на рубли и внес на свой счет, где они лежали до октября 2020 года.